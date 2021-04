La Brigada del Salabret netejarà la Closa del Llop de l'Escala

La Brigada Activista del Salabret ha organitzat per aquest dissabte 3 d'abril una nova activitat a la urbanització de la Closa del Llop de l'Escala. A les deu del matí, es trobaran per netejar les andròmines i deixalles que hi ha abocades allà.

Es tracta d'una pràctica molt habitual que duu a terme periòdicament la Brigada del Salabret. Van començar a fer-ho l'11 de setembre de 2013 a l'Escala, quan Joan Olivet, el seu organitzador, va començar a veure que "al municipi hi havia moltes deixalles i brossa als camins i ningú ho recollia". Aquest dissabte recolliràn les deixalles de l'urbanització Closa del Llop de l'Escala, on " encara no hi ha cap casa, però de deixalles i andròmines les que vulgueu", segons afirma Olivet.

Des de l'organització es preveu abocar les deixalles a contenidors propers o bé avisar a la deixalleria municipal, qui ja els ha ajudat en diverses ocasions.