Llers acull un homenatge a entitats i persones que posen en valor la pedra seca

Durant la Setmana de la Pedra Seca, celebrada a finals de novembre de l'any passat, des del Consorci Salines Bassegoda es va fer un agraïment públic a les xarxes socials a les persones i entitats que havien pujat més contingut de construccions de Pedra Seca a Wikipedra. L'homenatge es va fer online ja que la situació de crisi sanitària no permetia fer-ho de forma presencial.

Ara, i complint amb les mesures de prevenció necessàries, s'ha posat data per a realitzar aquest acte de manera presencial. Serà el 7 d'abril al Castell de Llers i hi assistiran representants de la Setmana de la Pedra Seca, d'Adrinoc, del Consorci Salines Bassegoda, i del consistori local, així com els homenatjats, l'artista Josep Ministral i una representació dels municipis del Consorci.

Els organitzadors expliquen que, d'entre les diferents entitats i persones homenatjades, dues destaquen per la quantitat de construccions de Pedra Seca que han documentat. Són Via Pirena, amb 427, i Gas Mountain, amb 136. Per a elles dues, l'artista Josep Ministral, que fa molts anys que viu a Llers, ha realitzat una intervenció sobre pedra. "Parlo d'intervenció i no de creació perquè és la natura qui crea, l'home inventa", explica Ministral, i també diu: "La Natura parla i la intervenció que hi he fet és la que cada pedra m'ha transmès. Amb aquesta transformació la pedra pren una vida paral·lela, té un altre valor".

Els mateixos promotors d'aquest homenatge assenyalen: "El mateix succeeix amb les pedres que s'utilitzen en les construccions de pedra seca, una d'elles, al mig de la natura, té poc valor, però quan forma part d'una construcció, quan es transforma, sigui feixa, barraca, forn, ..., llavors té molt més valor, la veiem i la interpretem de manera diferent, ara és territori. I al nostre territori el defineixen, també, les construccions de Pedra Seca".