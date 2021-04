Josep Maria Bernils coordina l'agrupació local a Figueres de Junts a la Vegueria de Girona

L'estructuració territorial de Junts a la Vegueria de Girona ha fet un nou pas aquesta setmana, amb la constitució de 13 noves agrupacions locals, que se sumen a les 13 existents, que es van posar en marxa el mes de desembre. Amb les executives locals, Junts a la Vegueria de Girona reforça la implantació del partit i vehicula les demandes i necessitats específiques de cada territori. Més endavant es farà una tercera convocatòria per crear noves agrupacions.

La coordinadora de Junts a la Vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, ha assenyalat que la vertebració del partit als municipis demostra "la il·lusió i la implicació" dels afiliats i afiliades, "que han fet seu el projecte i el volen fer créixer". "El nostre és un partit amb vocació de govern, que vol ser actor clau en la política municipal, allà on es decideixen tantes coses que afecten el dia a dia dels ciutadans. I el primer pas és enfortir-nos a nivell local, amb la vista posada en les eleccions municipals de 2023".

A l'Alt Empordà s'ha constituït la local de Figueres, amb Josep Maria Bernils de coordinador; al Baix Empordà, hi ha quatre noves agrupacions: la de Calonge i Sant Antoni, encapçalada per Carlos Campmajó, la Bisbal, per Josep M. Plaja, Mont-ras, per Cristina Sánchez i Sant Feliu de Guíxols, per David González; al Gironès, s'han constituït les de Celrà, amb David Mas de coordinador, Llagostera, amb Vicenç López i Sant Gregori, amb Pol Bordoy, i, a la Selva, les noves executives locals són a Anglès, encapçalada per Neus Toy, Caldes de Malavella, per Ramon Luque, Lloret de Mar, amb Romà Codina, Riudarenes, Joan Riambau i Santa Coloma de Farners, amb Ramon Riera al capdavant.

A Figueres, els afiliats i afiliades del municipi han donat suport ampli a la candidatura que encapçala Josep Maria Bernils i que incorpora Josep Maria Marcé com a responsable d'Organització, Núria Galimany, de Política Municipal, i Josep Puigbert de Comunicació i Relacions Externes. També hi haurà dos grups de treball, d'Acció Municipal i d'Acció Política.

Enfortir el partit a Figueres, amb la vista posada en les eleccions municipals de 2023 i incentivar la participació ciutadana seran dos dels eixos de treball de la nova executiva. "Volem marcar el perfil polític de Junts a la vida municipal i ciutadana, incrementar la militància i articular-la a través dels grups de treball i de les sectorials que es puguin crear, i configurar Junts com a l'única alternativa viable a l'actual govern municipal des de la màxima transversalitat política", ha remarcat Bernils.

"Des de Junts podem garantir aquells anhels de llibertat i de progrés que volem per a Catalunya, però també per al nostre territori més proper, la ciutat de Figueres", ha afegit el coordinador de Junts a Figueres.