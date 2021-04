Joan Budó (ERC) ha de plegar de regidor de la Jonquera

El regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de l'Ajuntament de la Jonquera, Joan Budó, ha hagut de renunciar a la seva acta, després que el secretari li fes veure, en el ple d'aquest dimecres incompatibilitats entre aquest càrrec i el de president de la Unió Esportiva La Jonquera.

«La Unió Esportiva la Jonquera concorre a les subvencions que convoca l'Ajuntament en l'àmbit d'esports. El secretari va emetre un informe en referència al conflicte d'interessos existent pel fet que en Joan és el president i, per aquesta raó, el futbol no podria rebre la subvenció», explica l'alcaldessa, Sònia Martínez, la qual afegeix que, «com a decisió personal d'en Joan, per què el futbol pugui cobrar, ha pres la decisió de plegar de l'Ajuntament ( com podria haver escollit deixar el futbol), per tal que el club cobri aquesta subvenció».

Ser president del club i ser regidor no comporta cap incompatibilitat.