Cs Figueres demana un pla especial de neteja per a la zona oest de la ciutat

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres ha anunciat que sol·licitarà al govern local que elabori un pla especial de neteja per a la zona oest, especialment per als barris del Culubret i Sant Joan, que dimensioni adequadament els serveis i permeti mantenir un estat de neteja i salubritat adequat.

El portaveu municipal de la formació liberal, Héctor Amelló, ha volgut posar l'accent en la «pèrdua de qualitat de l'espai públic» en aquestes zones «a causa de la degradació i inatenció del govern municipal per a esmenar la situació». Sobre aquest tema, Amelló ha esmentat els «nombrosos i coneguts problemes que s'acumulen en aquesta zona i que van més enllà de la degradació de l'espai públic i la manca de cura dels parcs». «Tenim punts conflictius amb tripijoc i consum de substàncies estupefaents, alta sensació d'inseguretat, problemes de convivència i pèrdua de teixit comercial», hi ha afegit.

El portaveu liberal ha indicat que la mesura que reclamen ha d'anar acompanyada també d'una campanya de conscienciació perquè tots els ciutadans s'impliquin en el manteniment de la qualitat de l'espai públic, en paral·lel a una campanya de sancions per incompliments de les ordenances municipals. Amelló ha afirmat que «durant l'última dècada els barris de la zona oest de Figueres han sofert una pèrdua de qualitat que està repercutint negativament en la vida quotidiana dels veïns». El polític taronja ha declarat que és prioritària una intervenció global en els barris del Culubret i Sant Joan. «A la zona oest no solament és necessari potenciar i planificar millor un servei de neteja actualment deficitari sinó que també ha de fer-se partícips els ciutadans per a conservar el bon estat de la zona», ha remarcat.