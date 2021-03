Nous camins de la xarxa Itinerànnia entre l'Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany

L'Alt Empordà està connectat amb les comarques veïnes del Ripollès i la Garrotxa mitjançant els camins de la xarxa Itinerànnia. Aquesta connexió amb el Pla de l'Estany i el Gironès fins al dia 20 de març no estava ni senyalitzada ni organitzada, més enllà de tres camins, el GR1 i el camí de Sant Jaume. Amb el Baix Empordà, la connexió es feia per la costa mitjançant el GR92 integrat al programa de cales i camins de ronda.

D'entre les accions desplegades pel Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial Natura, cultura i intel·ligència en xarxa (PECT) del que participa el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, destaca la que ha consistit a identificar més camins que connectin l'Alt Empordà amb aquestes altres tres comarques i al sud de la comarca, fer més densa de xarxa de camins existents i que en el moment de desplegament inicial de la xarxa no es va poder dur a terme atès el desenvolupament de les obres d'infraestructures com el tren d'alta velocitat o el desdoblament no executat de la Nacional II.

Així, s'ha millorat la connexió amb el Baix Empordà mitjançant l'entrada en servei de dos camins que connecten ara també per l'interior, a través del camí de Viladamat a Albons, pel camí d'Albons i l'altre pel Puig Segalar i des d'aquests dos punts es connecten amb la xarxa existent de camins de la comarca veïna.

Amb el Gironès l'actuació ha consistit en la incorporació de la possibilitat de connexió a tota la senyalística d'aproximació al camí de Sant Jaume en el seu tram entre Orriols i Viladasens i en el GR1 entre Camallera, Orriols i Vilademuls.

Pel que fa al Pla de l'Estany, s'han senyalitzat dos nous camins que connecten amb aquesta comarca per punts on creua el Fluvià i un tercer fins a Vilademuls. Un dels camins connecta Espinavessa i Vilert i l'altre punt Orfes amb Canelles. En aquests dos casos, la comarca del Pla de l'Estany que participa del mateix PECT, preveu fer-hi arribar la xarxa de camins per al senderisme i el ciclisme que gestiona i interconnectar-les. Pel que fa al tercer camí de connexió, s'ha traçat i senyalitzat entre Bàscara i Vilademuls.

També s'ha senyalitzat un nou camí entre l'Arbre Sec (Ventalló) i Bàscara que travessa els nuclis de Valveralla, Vila-robau. Sant Mori, Vilaür i Bàscara (pel mas d'Espolla) i s'ha reforçat la senyalització entre Camallera, Llampaies i Orriols.

Cal tenir present que la connexió amb Itinerànnia facilita la connexió amb tota la xarxa existent des d'aquests nous punts d'enllaç. Per aquesta raó s'han incorporat també a la xarxa Itinerànnia per a la seva gestió. Així doncs els camins es poden consultar al web oficial.

Els treballs han suposat una despesa de 8.826,95 euros que ha dut a terme l'empresa d'Inserció Brot. Aquestes actuacions es complementaran amb la incorporació d'aquestes connexions als plafons que es poden trobar en totes les poblacions de la comarca per les quals passa la xarxa Itinerànnia.

Podeu visualitzar aquests camins a la web d'Itinerànnia.