L'Obra Social la Caixa aporta 5.000 euros per a equipar el Centre Obert de Roses

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Girona, Ferran Llach, acompanyats per la regidora d'Acció Social de Roses, Esther Bonaterra, han signat l'acord per a l'aportació d'un import de 5.000 € per part de l'Obra Social la Caixa a favor de l'Ajuntament de Roses. Aquesta dotació es destinarà a sufragar part de les despeses de mobiliari i equipació del Centre Obert de Roses.

Anualment, l'Obra Social "la Caixa" ofereix suport econòmic a serveis municipals de Roses, per tal de millorar i potenciar els serveis que l'Àrea d'Acció Social dóna a la població més vulnerable.

L'aportació corresponent a aquest 2021 ascendeix a un total de 5.000 €, que seran emprats en l'equipament del Centre Obert de Roses, un espai de trobada d'infants d'entre 6 i 12 anys amb risc d'exclusió social, destinat a potenciar el seu desenvolupament personal, la integració social i l'adquisició de coneixements.

Els objectius del centre són proporcionar atenció als menors des d'una vessant socioeducativa, treballant l'adquisició d'aprenentatges bàsics i fomentant alhora l'aprenentatge d'hàbits, valors i tot allò que sigui necessari per al seu desenvolupament i integració.

L'aportació econòmica signada avui, permetrà l'adequació i la compra de mobiliari per les aules destinades al centre.

La regidora d'Acció Social de Roses, Esther Bonaterra destaca que "aquest projecte pretén compensar les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents en risc d'exclusió, mitjançant el treball individualitzat, grupal, en família i amb la comunitat per a potenciar el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatgesbàsics i l'esbarjo".