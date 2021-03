Roses instal·la un mòdul annex al CAP per a l'atenció específica de Covid-19

La instal·lació d'un nou mòdul en un espai annex del Centre d'Atenció Primària de Roses permet donar sortida a la manca d'espai que hi ha en aquest equipament sanitari. El director de l'Equip d'Atenció Primària de Roses, Ricard Bonet, explica que aquest mòdul facilita una atenció correcta als pacients sospitosos de Covid-19. Pel que fa a la distribució, té tres consultes, per fer proves a pacients amb simptomatologia o sospitosos de tenir coronavirus. "Aquest mòdul ha vingut per descongestionar els espais i poder fer un circuit únic per a persones que són sospitoses de tenir Covid", anota Ricard Bonet.