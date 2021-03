Repensem l'Empordà convoca una jornada dedicada a les energies renovables i la seva implantació a la comarca. L'acte és organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos amb la implicació de la DO Empordà, la Iaeden-Salvem l'Empordà, l'Associació Empordà Turisme i el Setmanari de l'Alt Empordà. La jornada es farà el dissabte, 17 d'abril, a l'auditori del Cercle Sport i es retransmetrà en directe per videoconferència.

Des de l'any 2018, l'Institut d'Estudis Empordanesos organitza les jornades de debat Repensem l'Empordà, que han tingut un considerable èxit de públic i una àmplia repercussió en les anteriors edicions.

La voluntat de l'Institut d'Estudis Empordanesos és "assolir la capacitat d'avaluar el present que ens ocupa i preocupa, i incidir, en la mesura de les nostres possibilitats, en la manera d'avançar positivament cap al futur".

Per aquest motiu, l'IEE, conjuntament amb el Consell Regulador de la DO Empordà, la Iaeden-Salvem l'Empordà, l'Associació Empordà Turisme i el Setmanari de l'Alt Empordà, dediquem el Repensem d'enguany a debatre sobre un dels temes que està preocupant més a les diferents institucions i entitats de la comarca: la implantació de les energies renovables i el seu impacte sobre el territori.

Des de l'entrada en vigor de la normativa sectorial que regula les mesures urgents que cal prendre davant la situació d'emergència climàtica a Catalunya, els municipis de l'Empordà han rebut una quantitat important d'avantprojectes que proposen la generació d'energia mitjançant la construcció de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques dins el seu terme o en la seva àrea d'influència.

Centraran el debat en dos aspectes essencials: quines són les amenaces de la implantació d'aquestes instal·lacions sobre el territori? Quines oportunitats de riquesa econòmica poden generar sobre la població? En definitiva, debatrem l'equilibri entre la necessitat i l'oportunitat.

La jornada, que té el suport de l'Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona, tindrà lloc el pròxim dissabte, 17 d'abril de 2021, a l'auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc.

Descarregeu-vos el programa clicant aquest enllaç.

La inscripció s'ha de formalitzar abans del dijous 15 d'abril a l'adreça info@iee.cat. Els inscrits rebran l'enllaç per accedir a la retransmissió a través de la qual també es podrà participar en el debat virtual. La presència física a la sala estarà restringida als ponents i els convidats de Fila 0, formada per representants de les entitats socials i econòmiques i administracions del territori, i els mitjans de comunicació que vulguin assistir-hi.