L'alcaldessa i veïns de la Jonquera critiquen els controls a la frontera per l'obligació de dur PCR

La Policia Nacional ha començat aquest dimarts, 30 de març, a fer controls aleatoris a la Jonquera per controlar que els francesos que creuen la frontera acreditin una PCR negativa. Els controls són esporàdics i aquest matí se n'han fet a la sortida 1 de l'AP-7 i també a les antigues cabines de l'N-II, a l'entrada del Pertús. La situació contrasta amb la banda francesa on la policia i la Gerdameria hi fan controls permanents. La nova mesura, però, preocupa els comerciants de la zona, que creuen que tindrà un efecte dissuasiu i que molts francesos no hi aniran a comprar.

La presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, també creu que suposarà un "cop" per a l'economia empordanesa i critica que l'Estat hagi pres la decisió sense tenir en compte el territori.