L'espai Mola Mercat, a l'Escala, fa difusió dels productes km 0

A mitjan mes de març va començar a actuar el Mola Mercat de l'Escala, amb una vintena de productors de proximitat que venen en un local del passeig del Mar, número 17, davant del mar. Salvador Isern, que va guanyar la darrera convocatòria dels Premis Emprenedors de l'Alt Empordà amb el projecte Mola.cat, és qui ha muntat «el pal de paller d'aquesta revolució verda». En aquesta Setmana Santa, treballaran de dijous a diumenge per promoure el Mola Mercat entre els potencials clients.

«Després de la primera experiència, m'està trucant molta gent que em diu que vol venir», explica Isern, el qual, també, té la col·laboració de Món Empordà, organitzadora de mercats ecològics.

Salvador Isern explica que «hem de ser el mirall de la gent a l'hora de defensar els productes de casa nostra». El primer marketplace de l´Empordà és un mercat de circuit curt, en el qual el 90% dels seus productors estan a menys de 50 quilòmetres del client final. Prioritzen la frescor del producte; estalvien en transport, emmagatzematge i hores de càmera en fred, i minimitzen la petjada ecològica.

Mola.cat és també un cercador de talent de proximitat que ajuda a descobrir allò bo que tenim al nostre entorn. «Apostem per la sostenibilitat, la qualitat, l'audàcia, l'ofici i el talent. I volem potenciar-ho creant sinergies per afavorir la comunicació i l'intercanvi d'informació entre productors, com també ajudar a la seva difusió», expliquen a la seva pàgina web.

L'aposta de Mola.cat no ha fet més que començar en un territori que és a primera línia de mar.