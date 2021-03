L'alcaldessa de Figueres estrena un blog institucional al web de l'Ajuntament

La pàgina web de l'Ajuntament fa un temps que té un nou espai: El blog de l'alcaldessa. L'enllaç redirigeix a un espai on l'alcaldessa Agnès Lladó escriu en primera persona sobre les diferents activitats institucionals que es fan a la ciutat, aportant la seva reflexió personal. «Les setmanes passen volant, i gairebé no tinc temps de pensar en tot allò que va passant en el dia a dia. Per això m'agrada tant deixar constància de les coses que es van fent en aquest blog», escriu en la darrera entrada on parla sobre l'entrega dels Premis Josep Pallach.