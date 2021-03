Els castellonins tenen 200.000 euros per invertir en projectes participatius

El pressupost participatiu 2022, impulsat per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, i subvencionat en part per la Diputació de Girona, destinarà una partida de 200.000 euros. Divendres passat, es va fer la presentació de la campanya, que té com a objectiu informar sobre la metodologia i el funcionament d'aquesta nova convocatòria del projecte, que permetrà tornar a donar veu i vot a tots als veïns i veïnes del municipi a l'hora de decidir a quins projectes volen destinar aquests diners. Igualment, l'acte també ha servit per exposar l'estat d'execució de les actuacions escollides en l'edició anterior.

Anna Massot, regidora de Participació Ciutadana, convida la ciutadania a participar activament de les diferents fases d'aquest procés, començant pel període de presentació de propostes, que es mantindrà actiu fins al proper 29 d'abril. Massot, a més, explicava que «el pressupost participatiu és una iniciativa que ens permet escoltar la població i, alhora, executar projectes que els mateixos veïns i veïnes han escollit. Estem convençuts –afegia–que la participació ciutadana és una bona fórmula per construir i millorar plegats el municipi».

Fins al 29 d'abril, estarà obert el període de recollida de propostes, que es poden fer arribar a través de tres vies: per mitjà del web www.tutriescastello.cat; dipositant la butlleta del tríptic en les bústies ubicades a Castelló (OMAC, Biblioteca, Oficina de Turisme i Espai Jove El Centro) i a Empuriabrava (Casal Cívic, OMAC i Centre Emprèn), i a la parada del mercat setmanal, habilitada per l'Ajuntament els dies 13 d'abril (Castelló) i 17 d'abril (Empuriabrava).

No hi ha límit d'edat en la presentació de propostes i, per tal que els projectes proposats siguin admesos, han de respectar el marc normatiu i legal existent; ser de competència municipal; no contradir plans ja aprovats per l'Ajuntament; ser realitzables tècnicament; no sobrepassar els 200.000 euros; ser considerades una inversió; valoració tècnica de les propostes i convocatòria d'un fòrum ciutadà.

Totes les propostes recollides presencialment i electrònicament seran valorades tècnicament pels serveis tècnics municipals. Així, totes aquelles que compleixin els requisits i no superin el pressupost fixat seran admeses. Un cop finalitzada aquesta fase, es publicarà un document amb les propostes vàlides i desestimades; en el cas d'aquestes últimes, se n'especificarà el motiu.

Més endavant, durant el mes de juny (en una data encara per a concretar), la ciutadania serà cridada a prendre part del Fòrum Ciutadà de Priorització, una sessió participativa oberta a tots els veïns i veïnes, en la qual els assistents hauran de seleccionar un nombre determinat de projectes, que seran els que, finalment, se sotmetran a votació popular.

En la darrera fase del procés, les propostes finalistes seran sotmeses a votació ciutadana. Hi podran participar de forma on-line i a través dels punts de votació telemàtica distribuïts pel municipi totes aquelles persones empadronades al municipi majors de 16 anys. L'Ajuntament es compromet a integrar en el pressupost del 2022 les propostes més votades.