El Casal Puigmal d'Empuriabrava reprèn l'activitat

Aquest any, es reprèn el Casal Puigmal, una de les activitats incloses dins el Pla Educatiu d'Entorn, que ja fa molts anys que funciona i que l'any passat, a causa de la pandèmia, no es va poder realitzar.

El Casal Puigmal de Castelló d'Empúries és una acció per fomentar el lleure del cap de setmana, oberta a tots els nens i nenes de primer a sisè de primària del municipi, que es porta a terme a l'institut escola El Bruel Empuriabrava, els dissabtes de tres a sis de la tarda. Al casal, s'hi realitzen activitats diverses com tallers, jocs o sortides per un preu simbòlic de 5 euros.

Enguany, per desenvolupar el casal amb totes les mesures de seguretat minimitzant el risc de contagi de la covid-19, s'han hagut de reduir les places a un total de 24. El motiu principal d'aquesta reducció és la ràtio dels grups per monitor, que han passat de 10 participants a 6. De moment, es mantindran aquestes 24 places, però, en funció de la demanda, s'estudiarà la possibilitat d'ampliar-les.

El procés d'inscripcions, que es va fer la setmana passada, va ser en dos dies: el dimarts 23 de març, per als participants de primer a tercer de primària, i el segon dia, dijous 25 de març, per als de quart a sisè.