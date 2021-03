Operaris de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Roses han col·locat un reductor de velocitat a l'avinguda de Rhode, com a mesura per a aconseguir que els vehicles que transiten per aquesta artèria viària principal del municipi circulin a una velocitat moderada. L'amplada del reductor, estudiada prèviament pels serveis tècnics, no afectarà negativament el temps de resposta dels vehicles d'emergències, segons ha informat l'Ajuntament.