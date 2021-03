El Vívid es posa en marxa amb un 70% de les entrades venudes

El primer cap de setmana d'abril es posa en marxa la setena edició del festival Vívid, i durant tot el mes hi haurà activitats enoturístiques a la Costa Brava. El festival de l'enoturisme a Catalunya inicia la seva programació amb prop d'un 70 % de les entrades venudes, i per a la meitat de les activitats programades ja s'han exhaurit les localitats o se n'ofereixen les últimes places. En alguns casos, els organitzadors de les propostes han ampliat el nombre de sessions per poder atendre la demanda dels participants al Vívid.

La iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.

El festival de l'enoturisme, que no es va poder celebrar l'any passat a causa de les restriccions per la pandèmia, s'ha reinventat en aquesta setena edició per adaptar-se a les limitacions derivades de la Covid-19. Gràcies a l'esforç dels membres del Club de la Ruta del Vi DO Empordà, el Vívid pot proposar enguany experiències enoturístiques en entorns segurs, amb activitats a l'aire lliure i aforaments reduïts que permeten oferir una programació diversa respectant tots els protocols sanitaris establerts per les autoritats. La majoria dels esdeveniments ofereixen aforaments que van de les 4 a les 20 persones.



Esmorzars gastronòmics entre vinyes

Una de les propostes que ha despertat més interès és l'activitat «Esmorzars gastronòmics entre vinyes», que tindran lloc a una vintena de cellers de la Ruta del Vi DO Empordà, amb la participació dels xefs del col·lectiu gastronòmic de la Cuina de l'Empordanet. De la vintena d'esmorzars, n'hi ha vuit que ja han esgotat les entrades i set més que ofereixen les últimes places. Així mateix, les activitats d'enoturisme actiu també han estat les més demandades pels participants del festival, especialment les passejades a peu, en bici o en caiac maridades amb vins de la Ruta del Vi DO Empordà.



Activitats a distància

El festival estrena també aquest cap de setmana la seva programació a distància amb un taller per aprendre a fer vinagre casolà. La programació a distància inclou una desena de propostes, com ara les visites guiades virtuals a espais patrimonials vinculats al vi com els monestirs de Sant Pere de Rodes i Sant Quirze de Colera o al castell de la Trinitat de Roses, o un tast en línia en llengua de signes.



Activitats inclusives

Amb la voluntat de fer arribar el Vívid a tots els públics, el festival ofereix una desena de propostes inclusives per a persones amb mobilitat reduïda, invidents o sordes. Totes les activitats es poden consultar en un apartat específic del web del festival vivid.costabrava.org.



El Vívid Insòlit arrenca amb èxit

Com a activitat prèvia del festival, aquest mes s'ha estrenat a Barcelona i Vic el Vívid Insòlit, una experiència sensorial de vint minuts que transporta el visitant a descobrir el món del vi i l'enoturisme Costa Brava. A les dues ciutats on s'ha presentat la proposta, les sessions programades van registrar una ocupació superior al 90 %, amb més de 250 participants.

El Vívid Insòlit és un mapatge interactiu que es compon de diverses escenes que permeten a l'usuari viatjar virtualment a l'Empordà. I els protagonistes i conductors de l'experiència, que s'explica a través d'històries, anècdotes i secrets, són personatges reals empordanesos –cellers, viticultors i sommeliers–. La vivència immersiva, que en els pròxims mesos visitarà altres ciutats catalanes, s'arrodoneix amb aromes del territori, música d'artistes locals, com Sanjosex, Mazoni i La Ludwig Band, a més d'una degustació de dos vins de la DO Empordà. L'activitat s'adreça al públic interessat en endinsar-se de manera divertida en l'enoturisme. L'espai respecta les mesures de prevenció i seguretat establertes per la Covid-19 i permet fins a 6 persones per sessió, totes del mateix grup convivencial.