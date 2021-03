Reconeixement públic a dues doctores del CAP de Bàscara per la seva jubilació

Aquest migdia a l'exterior del CAP de Bàscara, tots els pobles dependents de l'àrea bàsica de salut, han fet un acte de reconeixement i homenatge a les Doctores Maria Bou Mas i Carme Mallorquí Bertran, qui després de molts anys de professió han entrat en aquesta nova etapa ben merescuda, com és, la seva jubilació.

Les alcaldies de tots els municipis hi han estat presents per agrair aquests anys de dedicació i cura de la salut i benestar de les persones.

També han volgut transmetre el següent missatge de part dels veïns i veïnes dels respectius pobles:

Qui té un bon metge de família té un tresor. La medicina moderna és cada cop més complexa i sofisticada i les persones quan necessitem atenció ens veiem trossejats entre múltiples i diverses especialitats, cada vegada més, fent anades i vingudes entre la sanitat pública i la privada i quan ja ens trobem ben perduts, trobem la taula de salvament que és l'atenció familiar, l'equilibri correcte entre el progrés científic i tecnològic i una òptima assistència personal i col·lectiva dirigida a solucionar els problemes i les necessitats de salut més freqüents i a coordinar i seguir el curs entre les diferents especialitats.

No podem imaginar una bona qualitat de vida en un poble, sense el bon servei d'atenció familiar que fan el personal mèdic i d'infermeria de família. De vegades com a ciutadans i ciutadanes, no soms conscients d'aquesta sort, però tard o d'hora, tots i cadascun de nosaltres l'acabem necessitant i és llavors quan les coses agafen la dimensió real, perquè la salut és el bé més preuat de tots.

En nom de tots els pobles que avui representem: Bàscara, Vilademuls, Pontós, Garrigàs, Sant Miquel de Fluvià i Palau de Santa Eulàlia, Saus-Camallera-Llampaies, Vilaür, Sant Mori, Vilopriu i Garrigoles us volem agrair aquests anys de dedicació i cura de la salut i benestar de les persones dels nostres municipis, vosaltres dues Dra. Carme Mallorquí i Dra. Maria Bou, heu estat el nostre tresor.

Gràcies per la dedicació i estima oferta a tots i cadascun dels pacients que han passat per les vostres consultes, per la vostra vocació inqüestionable, per acompanyar a les persones no només en l'aspecte mèdic sinó també en la dimensió humana i per defensar sempre els valors de la sanitat pública, actitud i manera de ser que s'ha guanyat la confiança, l'estima i el respecte de les persones que us coneixen.

Doctora Mallorquí, els teus pacients, amics i veïns et defineixen com una gran persona, compromesa, molt propera en el tracte i enamorada de la teva feina.

Dra. Bou qui et coneix parla de la teva gran humilitat, que tractes per igual a tothom i que has estat la seva assegurança de vida durant tots aquests anys.

Ambdues heu deixat una bona empremta i el llegat d'una manera de fer, que perdurà en el temps i que ens ajuda a reivindicar el que volem que sigui el servei de salut pública en els nostres pobles.

Amb estima us desitgem una bona jubilació, un temps per tenir temps, ben merescut i que pugueu omplir d'activitats que us facin molt feliç aquesta nova etapa de la vostra vida.

L'acte ha finalitzat amb el lliurament d'una placa commemorativa personalitzada per a cadascuna i la lectura del poema Oh, els metges! de Lluís Millà.