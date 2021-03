Èxit de participació en les tres jornades de la 11a Vilafant Vila Educadora

La 11a edició del Vilafant Vila educadora, malgrat canviar de format per adaptar-se a la pandèmia, ha aconseguit un gran èxit de participació. En les tres sessions, repartides en tres dissabtes al matí, dues de telemàtiques i una de presencial, hi hagut un bon seguiment de persones que han volgut reflexionar i parlar de la importància de l'educació. Les tres sessions han revalorat la importància de l'educació, sobretot en aquest curs marcat per la Covid. «Una de les coses positives d'aquesta edició, en fer les jornades repartides en tres dissabtes, ha estat poder gaudir de dues conferències, quan habitualment només n'hi havia una de central. Pensem que l'experiència de fer-ho amb tres dies ha estat interessant, i que potser haurem de valorar si la mantenim en un futur», destaca la regidora d'Educació de Vilafant, Montse De La Llave.



La incertesa i les inquietuds centren les dues conferències telemàtiques

Aquesta 11a edició del Vilafant Vila educadora s'ha centrat en tres conceptes, la incertesa, les inquietuds i la comunitat educativa invencible. Cada sessió ha servit per reflexionar sobre cada concepte. La primera sessió va comptar amb la filòsofa Begoña Román que al llarg de la seva exposició va explicar la importància d'educar en i per a la incertesa «Vivim en un món accelerat amb infants hiperconnectats i amb canvis ràpids que provoquen desorientació i per tant incertesa. Els humans, no ho podem saber tot, per tant hemd'educarenlaincertesaperòtambéper a la incertesa, perquè la vida és risc», explicava Román durant la primera jornada.

El segon dissabte va ser el torn del també filòsof Joan Manuel del Pozo que va centrar la seva ponència en els joves i en les inquietuds d'aquests en un futur incert. «El futur no existeix, és el ?ll de l'esforç fet en el present. El futur sempre és obert i depèn del treball fet al present, un treball que hauria deser artesanal», exposava del Pozo en aquesta segona sessió. Durant la seva exposició, el filòsof es va mostrar optimista pel que fa al futur dels joves i va explicar que la millor formació que els hi podem donar és aquella que els permeti adaptar-se i ser crítics.



La comunitat educativa demostra que és invencible

L'última sessió del Vilafant Vila Educadora es va realitzar en format presencial, amb totes les mesures de seguretat al Centre Cívic de les Mèlies. La jornada va començar amb la projecció del documental "La comunitat educativa és invencible", un audiovisual elaborat per l'Ajuntament de Vilafant en el qual tota la comunitat: docents, alumnes, famílies i personal administratiu i de Serveis (PAS) explicava com s'estan vivint aquest curs. Després del visionat, l'anterior inspectora dels centres educatius de Vilafant, Raquel Robert va fer que els assistents, a través d'un aplicatiu del mòbil, responguessin a les preguntes que es formulaven en el documental.

Qüestions com per exemple, com han funcionat les extraescolars o els patis aquest curs o quines pors hi havia al setembre van ser només alguns dels temes que es van debatre en aquesta darrera sessió. «A Vilafant tenim clar, que tots formem part de la comunitat educativa, des de l'Ajuntament, passant per les famílies i l'escola, i amb aquesta 11a Vilafant Vila Educadora hem pogut comprovar que la comunitat educativa és realment, invencible» conclou Montse De La Llave regidora d'educació de Vilafant.