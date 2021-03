"Cuina de temporada tot l'any" per posicionar Roses com a destinació gastronòmica

L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus vol posicionar encara més Roses com a destinació gastronòmica durant tot l'any i amb aquest objectiu impulsa, des de la Taula de Gastronomia, una nova campanya que s'ha iniciat aquesta primavera però que s'allargarà durant l'estiu, la tardor i l'hivern. Els restaurants i bars associats a l'entitat poden penjar al web de l'entitat, www.livingroses.cat/cuina-de-temporada, el seu menú, plat i/o tapa utilitzant productes de cada temporada de l'any i sempre que sigui possible es recomana que siguin de proximitat. També s'ha creat menudo.app, una aplicació on els restaurants poden penjar els seus menús i compartir-los amb tothom de manera gratuïta i que estarà del tot a punt d'aquí unes setmanes.

A la campanya ja s'hi ha adherit els primers 13 restaurants i s'espera que se n'hi vagin sumant més. Els restaurants que ja han anunciat que participen a la campanya són: Cal Campaner, Can Cervera, El Caiman, El Cerdanya, Els Pescadors, Falconera, Gozos Mundanos, La Bodega, l'Àncora, Pizzeria de Brix, Rocfort, Rom i Santa Llúcia. La cuina de temporada de primavera s'allargarà fins el mes de juny.

Aquesta campanya s'emmarca en la gran aposta de l'entitat pel producte de qualitat del territori que s'ha iniciat amb la posada en marxa, el passat mes de febrer, del segell Gastronomia d'Origen, també impulsada per l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus. L'objectiu del distintiu és garantir que els establiments que s'hi incorporin fan servir producte local i de proximitat i representa un pas endavant important en la millora de la qualitat turística. Amb aquesta iniciativa es vol posar en valor l'excel·lència dels productes de l'Empordà i potenciar Roses i la comarca com a gran destinació gastronòmica perquè continuï essent capdavantera. El nou segell està cofinançat pel Grup d'Acció local Pesquer.