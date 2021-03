Bàscara és el novè municipi de la comarca que se suma al moviment Vila Florida

Bàscara s'ha adherit al moviment Viles Florides promogut per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i que distingeix els municipis que treballen per la transformació dels seus espais públics a través de l'enjardinament i la millora dels espais verds. Actualment són 148 els municipis de Catalunya i Andorra que formen part d'aquest moviment.

Bàscara és el novè municipi de l'Alt Empordà que s'incorpora a Viles Florides i la seva adhesió arribar poques setmanes després de la de El Port de la Selva. També són viles florides Cadaqués, Castelló d'Empúries, Figueres, Llançà, Peralada, Roses i Vilanant.

Des del govern municipal es treballa per la implicació i responsabilització de la ciutadania en la gestió pública, promovent una estreta col·laboració entre ajuntament, entitats i ciutadania "per tal de crear un projecte comú de transformació dels espais públics a través de l'enjardinament i la creació d'espais que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones". Per aquest 2021 Bàscara es plateja tres grans intervencions: la millora de l'enjardinat dels parterres que hi ha a banda i banda de la carretera N-II; la millora de l'enjardinat del casc antic i la recuperació de l'espai natural de la Font del Ferrer.



Viles Florides

Viles Florides vol reconèixer la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d'enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà que, tant en l'àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir. El projecte posa en valor la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida, la conscienciació social vers polítiques sostenibles o el desenvolupament d'economies locals a través de l'atractiu del parcs i jardins.

El projecte és obert a tothom i poden participar-hi els municipis així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular amb sensibilitat vers la natura i la cura dels espais verds. El principal reconeixement de Viles Florides és en l'àmbit de l'administració pública local. L'edició 2020 es va tancar amb 144 municipis distingits com a Vila Florida en reconeixement a la seva tasca per a la millora de l'espai urbà. Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l'actuació real, conscient i de llarga durada en matèria d'enjardinament i millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

De forma anual s'entreguen les Flors d'Honor, el distintiu que certifica aquests municipis com a viles florides. La Flor d'Honor –n'hi ha d'una a cinc– s'entreguen segons el criteri d'un jurat especialitzat de la CHOC. Un total de catorze municipis han estat reconeguts amb quatre Flors d'Honor, la màxima puntuació obtinguda fins ara –el jurat de Viles Florides pot puntuar amb fins a cinc Flors d'Honor. Encamp (Andorra) s'incorpora a la categoria on repeteixen els tretze que ja hi havia l'any passat: Almacelles (Segrià), Bagergue (Val d'Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Figueres (Alt Empordà), Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Lloret de Mar (Selva), Malgrat de Mar (Maresme), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), Sant Cugat (Vallès Occidental), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Sant Hilari Sacalm (Selva) i Vila-seca (Tarragonès).

A més dels 14 municipis amb quatre Flors d'Honor, n'hi ha 60 amb tres Flors d'Honor; 53 amb dues Flors d'Honor i 10 amb una Flor d'Honor. 7 municipis -Canillo, El Perelló, la Granja d'Escarp, Maldà, Sant Cebrià de Vallalta, Tarragona i Tiana– s'han adherit al moviment en els darrers mesos i, degut a la pandèmia, la seva valoració es farà en l'edició de 2021. En total, són 144 els municipis que durant el 2020 van treballar dintre del moviment promogut per la CHOC per fer créixer el verd a Catalunya.

A banda de les viles florides, el projecte pretén la participació i la implicació ciutadana fomentant la participació de tot aquell particular, empresa o institució que promoguin la sensibilitat ambiental i paisatgística i que treballin per a la conservació i difusió del patrimoni vegetal des del seu àmbit.