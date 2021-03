Quim Torra: «Pel confinament, vaig plorar molt a la Generalitat»

El darrer president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va ser aquest dissabte als Caputxins de Figueres per presentar el seu darrer llibre Les hores greus, davant d'un centenar de persones. L'acte va ser organitzat per Òmnium Cultural, que feia el primer acte en el transcurs de la pandèmia. Torra va explicar que es va esgarrifar quan va veure que el govern espanyol treia militars a les rodes de premsa. «Pel confinament, no tenia ni ganes de fer-me el llit i sempre em posava pel mateix forat, vaig plorar molt», reflexionava durant la xerrada.

L'acte va ser dirigit pel periodista Josep Maria Bernils.