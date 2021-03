Figueres lamenta "la nova trava" que suposa haver de portar una PCR negativa per entrar per carretera des de França

L'Ajuntament de Figueres considera que el requisit de portar una PCR negativa per poder entrar per carretera des de França és una "nova trava" pel teixit econòmic i social de la ciutat. L'alcaldessa de la capital de l'Alt Empordà, Agnès Lladó, es resigna davant del nou requisit, si bé assenyala que "és molt important tenir un bon estiu". Lladó, això sí, carrega contra el govern espanyol per no haver-los advertit de la mesura ni als ens locals ni tampoc als sectors afectats de l'Alt Empordà. Un d'aquests sectors és Comerç Figueres que es mostra "decebut" amb la mesura. El president de l'ens, Frederic Carbó, considera que és un "nou despropòsit" i recorda que el visitant francès és clau per a la ciutat.

Lladó assenyala que la ciutadania "ha estat a l'alçada" durant tot el temps que portem de pandèmia i, malgrat que reconeix que "no estan contents amb la mesura", deixa clar que cal tenir en compte "la situació excepcional" que viu el país. "Som una ciutat turística i gastronòmica i trobem a faltar el visitant francès", remarca Lladó que també demana "ser el màxim de prudents i extremar les precaucions" per poder assegurar que l'estiu del 2021 "sigui millor" que l'anterior. En aquest sentit, la batllessa ha recordat que la ciutat va viure un estiu complicat per l'aparició d'un brot que va obligar a prendre mesures "difícils" pels sectors econòmics de la capiutal de l'Alt Empordà.

Amb tot, des del comerç local consideren que la decisió és un "despropòsit" i assenyalen que això afectarà "encara més" als negocis de la ciutat. "El problema és que anem a pas canviat amb els polítics i estem estupefactes. El comerç el que necessita és estabilitat", ha assenyalat el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó.



No se'ls ha avisat

Lladó i Carbó han coincidit en carregar contra el govern espanyol per no haver comunicat la decisió als actors afectats. "Ens hauria agradat que, com a porta d'entrada, ens haguessin comunicat la mesura i que no haguem d'estar mirant cada dia el BOE", ha lamentat Lladó.

En aquest sentit, l'alcaldessa ha demanat que qualsevol mesura que impliqui o afecti directament els sectors es comuniqui i es "tingui en compte el territori". "Ells són els que estan patint i crec que ja som prou adults per prendre conjuntament les decisions", ha reivindicat Agnès Lladó.