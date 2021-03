Vuitanta agents de viatges i mitjans francesos s'interessen per la Costa Brava

La primera acció promocional dirigida al mercat francès de 2021 reuneix un total de cinquanta-cinc agents de viatges i representants d'empreses organitzadores d'esdeveniments i vint-i-cinc prescriptors de mitjans especialitzats en turisme i viatges. Agents i prescriptors estan interessats per l'oferta turística i les novetats de productes i serveis de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona per a la temporada 2021, i per les mesures anticovid que han adoptat les destinacions i les empreses turístiques per acollir visitants i clients.

Seixanta professionals del sector turístic de la demarcació de Girona participen en les reunions individuals amb els agents de viatges francesos i generen 486 trobades comercials.

En el context de la Covid-19 i treballant per reactivar el turisme de la demarcació de Girona, els dies 25 i 26 de març, des d'un escenari situat sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí de Figueres i en un acte retransmès a través de la plataforma específica per a l'organització d'esdeveniments del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, ha tingut lloc l'acció promocional i comercial «Voyage virtuel au coeur de la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone», en la qual han participat cinquanta-cinc professionals del sector turístic francès i una seixantena de la demarcació de Girona.

En el decurs de dues jornades i en un escenari virtual, els agents de viatges francesos han assistit a la presentació de l'oferta turística de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona per a la temporada 2021, i han gaudit d'un tour guiat virtual per l'interior del Teatre-Museu Dalí de Figueres a càrrec de Montse Aguer, directora dels Museus Dalí. Així mateix, han participat en un qüestionari interactiu acompanyat de dinàmiques de treball en xarxa i, finalment, han dut a terme una agenda de reunions individuals (one to one) amb els seixanta professionals associats als nou clubs de productes de l'entitat, que han donat com a resultat 486 trobades.

En aquesta acció han intervingut Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Norbert Bes, director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i també ha comptat amb la presència de Joan Manuel Sevillano, gerent de la Fundació Gala-Salvador Dalí. Alhora s'ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Gala-Salvador Dalí i la participació activa dels associats als clubs de màrqueting del Patronat de Turisme i de Renfe-SNCF.

Prèviament a aquesta acció, el 16 de març, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va organitzar una conferència de premsa telemàtica adreçada a uns vint-i-cinc mitjans de comunicació francesos especialitzats en turisme i viatges de la regió d'Occitània i l'àrea metropolitana de Lió, entre els quals hi havia La Dépêche, Lyon Saveurs, Le Figaró Magazine, Sortir Occitanie, Sudissimo, In Toulouse, Elle à Table, Marie Claire i Télé 7 Jours. L'objectiu era presentar-los la destinació, les novetats de productes i serveis turístics per a la temporada 2021 i les mesures anti-COVID-19 que han adoptat les destinacions i les empreses turístiques per acollir visitants i clients, amb la finalitat que contribueixin a fer-ne difusió entre l'audiència dels seus mitjans.

En relació amb la doble acció promocional i de comunicació desplegada en el mercat francès, Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, manifesta: «Mitjançant les trobades interactives amb els agents de viatges i els prescriptors de turisme seguim mantenint i estimulant la presència i la promoció en el que és el mercat internacional número 1 per la Costa Brava i el Pirineu de Girona». Masquef afegeix: «Alhora volem traslladar un missatge de confiança i seguretat als visitants potencials del sud de França i seguir postulant-nos com la primera destinació internacional de vacances a la qual accedeixin quan surtin del seu país». Finalment, apunta: «És convenient mostrar unitat, reforçar aliances i sumar sinergies amb els principals agents promocionals del nostre territori, com és la Fundació Gala-Salvador Dalí».

Durant la vigència de les restriccions de mobilitat en el context de la pandèmia, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha innovat en la creació d'esdeveniments virtuals amb impacte per apropar l'oferta de productes i serveis turístics de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona als agents d'intermediació dels mercats emissors de turisme. Properament, el mes d'abril, està programada una acció promocional i comercial dirigida al mercat emissor del Benelux.