L'Ajuntament de La Jonquera obté el Segell InfoParticipa 2021

L'Ajuntament de la Jonquera ha aconseguit la distinció que atorga el Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència de la Universitat Autònoma de Barcelona amb un 94,23% de compliment dels 52 indicadors establerts. Aquest resultat situa el web municipal entre els més transparents de Catalunya.

El Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona ha atorgat a l'Ajuntament de La Jonquera el Segell InfoParticipa 2021. Per tercer any consecutiu, el consistori jonquerenc ha aconseguit aquesta distinció que premia la transparència informativa de les pàgines webs de les institucions. Aquest cop, l'Ajuntament de La Jonquera ha obtingut un 94,23% de compliment dels 52 indicadors establerts pel ComSET. «Estem molt contents d'obtenir un any més aquest important reconeixement a la feina feta. La nostra voluntat és seguir millorant cada any la tasca informativa i comunicativa del consistori a fi que els veïns i les veïnes del municipi tinguin un accés fàcil i intuïtiu a l'actualitat del poble i a la feina realitzada des de les diverses regidories de l'Ajuntament», explica l'alcaldessa Sònia Martínez.

Aquest 2021, el consistori jonquerenc es torna a situar en la franja dels ajuntaments més transparents de Catalunya i millora els resultats obtinguts els dos anys anteriors. El 2019, any que va aconseguir per primer cop el Segell InfoParticipa, l'Ajuntament de La Jonquera va obtenir un 80,77% de compliment dels 52 indicadors establerts pel ComSET i l'any 2020, un 89,53%.

La iniciativa InfoParticipa és un projecte impulsat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'objectiu de fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals catalanes. Anualment, l'equip investigador prepara una anàlisi i valoració de cada ens, que serveix per elaborar un enriquidor mapa de la situació comunicativa, informativa i participativa de tots els ajuntaments, diputacions i consells comarcals.