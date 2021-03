L'11a jornada "Vilafant, vila educadora" celebra la cloenda aquest dissabte 27 de març. De 10,30 a 12 hores del migdia, projectaran un videoreportatge al Centre Cívic Les Mèlies i hi haurà una tertúlia "La Comunitat educativa és invencible", a càrrec de mestres, famílies, personal no docent i alumnes participants al vídeo. Les places seran limitades i el termini per inscriure's era fins el 23 de març.

Es van celebrar dues sessions telemàtiques, els dies 13 i 20 de març.