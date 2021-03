Cistella prohibeix aparcar a la plaça Major els caps de setmana i festius

Aquest dissabte 26 de març entra en servei la mesura presa per l'Ajuntament de Cistella per prohibir aparcar a la Plaça Major fins al mes d'octubre els caps de setmana i festius. «Atès que la Plaça Major del poble de Cistella, és el centre de totes les activitats socials i culturals del municipi, i és on hi ha tots els establiments comercials del poble, s'ha considerat oportú engegar una Campanya coincidint amb l'horari d'estiu, que comprèn l'últim cap de setmana de març fins a l'últim cap de setmana d'octubre, de cada any, on la Plaça Major esdevindrà una illa de vianants en la qual es prohibirà el trànsit de vehicles tots el cap de setmana des de les 00:00 del dissabte fins a les 24:00 hores del diumenge, i durant les 24 h dels festius», diu el decret d'Alcaldia, aprovat dies enrere.

L'objectiu és millorar la qualitat de vida del poble reduint l'impacte ambiental de la mobilitat amb cotxe, prohibint l'aparcament i estacionament de vehicles a la Plaça Major de Cistella, de manera que la plaça esdevingui un espai d'oci dels cistallencs i cistallenques, alliberant l'espai de cotxes per gaudir de forma segura del centre del poble.