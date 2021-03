Celebren una trobada de joves de Borrassà

El proper dimarts 30 d'aquest mes de març, a les 17.30 h, s'ha convocat una trobada adreçada als joves de Borrassà, a partir dels 12 anys, per parlar dels seus interessos i necessitats i del que voldrien fer o que es fes al poble.

La trobada es farà a la Sala Jove, situada en el centre cívic i social L'Ateneu i serà dirigida per la tècnica de joventut, Raquel Hinarejos.

Animem a tots els joves a participar-hi per poder dir la seva i establir sintonies i sinergies per donar sortida a les seves inquietuds.