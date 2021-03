El CAR Jove de Roses organitza una nova xerrada sobre violències masclistes

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Roses organitza el proper 9 d'abril a les sis de la tarda, una xerrada col·loqui que tindrà lloc al CAR Jove, que centrarà la seva atenció entorn a les violències masclistes que s'evidencien dia a dia en la nostra societat, tant en l'àmbit escolar, com en les relacions familiars, els entorns laborals, etc. Per participar a l'activitat cal inscriure's prèviament trucant al CAR.

L'activitat vol continuar activant una necessària reflexió entorn a aquesta problemàtica, possibilitant als participants identificar les violències masclistes quotidianes que formen part del nostre dia a dia i sensibilitzant-los contra les mateixes. La xerrada dona continuïtat a l'activitat realitzada al llarg del mes de març dins el marc de celebració de la Dia de la Dona, en què un total de 252 alumnes i professorat de 4t d'ESO dels tres instituts de Roses han visitat l'exposició instal·lada a Ca l'Anita «La tercera mirada».

Els estudiants, guiats per l'artista creadora de la instal·lació, Emma Alcalá, han pogut conèixer de primera mà la història de violència de gènere que es mostrava a través de la mirada d'un nen, mitjançant disciplines com la dansa, l'animació i el curt experimental. Després de la visita guiada, els alumnes participaven en un col·loqui on podien expressar les seves reflexions entorn al què acabaven de veure i experimentar.

Posteriorment, amb l'objectiu de conèixer la valoració dels joves sobre aquesta proposta, l'Àrea de Joventut ha realitzat una enquesta en què han participat 86 alumnes. Els resultats de la mateixa mostren un alt grau de satisfacció i una molt bona valoració de l'experiència viscuda. L'interès de la temàtica s'ha valorat per un 79% dels enquestats com a molt interessant, mentre que un 11,6% l'ha trobat interessant. Tan sols 4 joves van fer una valoració intermitja, mentre que 2 la van trobar poc interessant i 2 més gens interessant. Pel que fa al grau de consciència entorn a la violència de gènere, el 89% es mostraren molt o bastant conscients d'aquesta problemàtica ja abans de veure l'exposició.

La valoració entorn a la idoneïtat que l'Ajuntament organitzi activitats d'aquesta tipologia va en aquesta línia: un un 74,4% la troba molt adequada, un 15% adequada, un 8,1% bastant adequada i un 2,3% gens adequada i el 85,5% de les persones assistents van opinar que aquest tipus d'accions serveixen per a conscienciar. Per últim, l'enquesta va recollir propostes i idees dels participants entorn a quines accions de sensibilització consideren més efectives per a la conscienciació de la societat entorn a la violència masclista.

Per continuar potenciant aquesta visió analítica i el debat i l'intercanvi d'opinions, la xerrada del proper 9 d'abril es plantejarà en format de taller dinàmic i participatiu per tal que els assistents puguin implicar-se i posar en comú les seves reflexions. Al llarg de la dinàmica es treuran a debat aspectes com la identificació de les desigualtats i discriminacions de gènere, quines són les diferents formes de violència masclista que existeixen, o com actuar davant situacions discriminatòries per tal de construir un nou model social basat en la diversitat i en les relacions sanes i igualitàries.

Tal i com destaca la regidora de Joventut, Verònica Medina, "detectar estereotips de gènere que s'arrelen a la nostra societat a través de la influència de la publicitat, les xarxes socials i la seva quotidianitat, és un pas primordial que han de fer els joves i les joves per prendre consciència i poder actuar contra tots aquells factors que, avui dia, encara impliquen diferències i discriminacions entre homes i dones".