S'inicien entrevistes al sector nàutic de Roses per conèixer les seves necessitats

A partir del mes d'abril es realitzaran visites a les empreses del sector nàutic de Roses per conèixer de primera mà la situació del sector, així com les seves necessitats de personal i formatives. L'acció forma part del Pla de Reactivació Socioeconòmica de l'Alt Empordà que té per objectiu potenciar activitats econòmiques estratègiques del territori.

Les empreses dedicades a la venda, construcció o reparació d'embarcacions, accessoris nàutics, electricitat nàutica, etc... seran citades a partir del mes d'abril per un tècnic del Pla de Reactivació Socioeconòmica de l'Alt Empordà. La finalitat de les visites és obtenir un balanç de la situació actual del sector en matèries de personal i formació, que permeti determinar les seves necessitats per a poder elaborar accions concretes i prioritàries en aquestes matèries, així com donar a conèixer els serveis que ofereix l'Àrea de Promoció Econòmica.

Les visites es concertaran mitjançant trucades telefòniques o via correu electrònic i es preveu contactar amb una trentena d'empreses del sector.

Aquesta acció s'emmarca dins el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local de l'Alt Empordà 2020-25 promogut pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà i compta amb la participació dels ajuntaments de Roses, Figueres, La Jonquera, Llançà, Vilafant, L'Escala, Castelló d'Empúries i Vilamalla, el Consorci Salines-Bassegoda, l'Associació Empordà Turisme i el servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

A més de l'àmbit de la nàutica, aquest estudi de necessitats formatives i professionals a l'Alt Empordà s'està duent a terme amb altres sectors estratègics com poden ser la indústria i les noves tecnologies. L'objectiu principal és el de potenciar activitats econòmiques d'alt valor afegit per al territori i que ofereixen llocs de treball de qualitat.