L'Ajuntament de Figueres condiciona i millora el rec urbà de Mal Pas

Dins la planificació de millora dels recs de Figueres portada a terme els darrers anys, s'han anat condicionant, ampliant, millorant i mantenint els recs que drenen el casc urbà. Un dels més significatius, i que històricament ha portat més conseqüències negatives ha estat el rec del Mal Pas, i per això, s'ha condicionat des de la carretera del Far d'Empordà fins la seva desembocadura.

Un dels punts singulars que calia millorar és el seu pas sota l'Avinguda Vilallonga, on hi ha situada una gran arqueta de telefonia. Ha calgut ampliar i condicionar el pas per aquest punt i minimitzar l'efecte negatiu de l'escanyament que suposa aquesta arqueta. Els treballs de millora han anat a càrrec de l'empresa pública Fisersa i la inversió ha estat de 7.000 euros.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, explica que "un dels objectius del govern també és posar al dia la ciutat en aquells aspectes que no necessàriament es veuen. I la millora i la neteja de recs i canalitzacions n'és una. Amb una gran professionalitat per part de l'empresa publica Fisersa".