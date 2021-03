Roses utilitzarà un espai del Mercat cobert per a la vacunació de la població

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha estat entrevistada per les lectores i els lectors d'Emporda.info, aquest dimecres al matí. Durant la trobada digital, ha respost nombroses qüestions relacionades amb la via pública, la mobilitat, les obres de millora urbana i els efectes de la pandèmia. Mindan també ha parlat del necessari retorn dels turistes francesos per a l'economia local i comarcal i s'ha referit a l'ús d'un espai del Mercat cobert per a la vacunació de la població. "Des del CAP ens van sol·licitar un espai per poder fer les vacunacions. Se'ls ha ofert l'espai del Mercat cobert on abans hi havia un supermercat. L'estem acabant d´habilitar (neteja, polir el terra...). En un principi, Roses no necessitaria cap altre espai".

