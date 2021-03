Roses projecta un 'hub' marítim sostenible al port que promogui la mobilitat elèctrica

L'altra iniciativa que es presentarà als fons busca canvi de model econòmic per al municipi

L'Ajuntament de Roses ha presentat aquest dimecres un pla per a la transició energètica d'ara fins al 2025, valorat en uns 35 milions d'euros (MEUR). Entre els projectes que preveu i que es presentaran als fons europeus Next Generation, hi ha la creació d'un 'hub' marítim sostenible al port pesquer i l'esportiu. L'objectiu és que promogui la mobilitat elèctrica (també en el transport de passatgers), s'hi facin projectes de pesca sostenible, s'hi generi electricitat de proximitat i capti fabricants de productes nàutics elèctrics i renovables.També preveu celebrar-hi la primera Fira Internacional del vehicle elèctric marí.

