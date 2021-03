L'Oficina Jove de l'Alt Empordà presenta la nova programació de primavera

L'Oficina Jove de l'Alt Empordà ha presentat la nova programació de primavera (d'abril a juny de 2021). Una programació variada, diversa, i per a totes les edats (12 a 29 anys). Des de cursos d'idiomes, a píndoles formatives de mobilitat i laborals, passant pel ja tradicional concurs de fotografies de Sant Jordi, i tallers a l'aire lliure de dibuix en viu (Urban Sketch).

Pel que fa als recursos d'ajuda a l'estudi es plantegen dues iniciatives de suport. El servei d'Educació de l'Ajuntament de Figueres ofereix un servei en línia de suport als deures, on un professor atendrà en format grupal als joves que necessitin ajuda amb les tasques acadèmiques. Per aquells que estan preparant la selectivitat també tenen una proposta de classes de repàs.

Aquesta Setmana Santa també serà el moment de formar-se en premonitor, monitor o director de lleure. La formació, que anirà a càrrec de l'Escola Empordà, es farà totalment en línia. També de manera no presencial, el realitzador audiovisual Marçal Escobedo, impartirà un curs on ensenyarà com utilitzar una càmera reflex per fer fotos i vídeo.

La programació també ofereix un curs de francès de 40 hores que impartirà Prestige Idiomes i un curs d'acTIC que capacitarà per treure's un certificat que pot ser molt útil per trobar feina. Aquells que vulguin viure aventures fantàstiques en mons inversemblants només hauran d'inscriure's al Club de rol 2.0 que va a càrrec d'OciFicció.

Obert als joves de 14 a 29 anys també s'han organitzat tallers d'urbansketch que aniran a càrrec d'Anna Brugat. Aquesta activitat ensenyarà a plasmar en un paper allò que veiem passejant pel carrer.

A banda de les activitats també hi ha un seguit de serveis que l'Oficina Jove presta. Els dimecres de 16 a 18h. L'Oficina Jove resoldrà de manera personalitzada tots els dubtes que puguin tenir els joves, ja sigui de l'àmbit formatiu, laboral, d'oci o salut. L'instagram live de l'Oficina @empordajove acollirà cada quart dimarts de cada mes un directe sobre sexualitat on, sense censura, l'educadora sexual Laura Ferrer respondrà totes les preguntes.

L'Oficina Jove està promoguda pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i està participada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres. Aquest espai renovat funciona amb èxit des de fa set anys.

Totes les activitats i formularis d'inscripció estan disponibles al web: http://www.empordajove.cat/activitats