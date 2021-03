Dos alumnes de Girona i un de Figueres passen a la final d'un concurs d'escoles d'hosteleria catalanes

Josep Lozano i Aleix Omedes de l'Escola d'Hostaleria de Girona i Ferran Repullo de l'Institut Olivar Gran de Figueres han estat seleccionats aquest dimecres al matí per a la final dels Premis Gastronòmics Josep Lladonosa. Es tracta d'un concurs pensat per a alumnes de les escoles d'hostaleria catalanes en què hi ha participat vuit joves provinents d'arreu de la demarcació de Girona.

Aquesta ha estat la primera semifinal territorial que s'ha fet. El 13 d'abril serà el torn de Lleida i el 20, el de Tarragona. Les semifinals es tancaran el 27 d'abril a Barcelona. La final es farà al maig a les Borges Blanques. Els premis estan apadrinats pels germans Torres i pretenen posar en valor la figura de Josep Lladonosa, una figura cabdal en la cultura gastronòmica catalana.