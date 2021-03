Maria Corbairan: «Volem solucionar el desordre dels aparcaments de Vila-sacra»

L'alcaldessa de Vila-sacra, Maria Corbairan i Isern (Vila-sacra, 1958), de Junts per Vila-sacra, és mestra jubilada i l'any 2019 va substituir Maria Carme Barceló com a alcaldessa. Al seu costat, hi ha la regidora Sílvia Bayona García, segona tinent d'alcalde. Les dues analitzen en aquesta entrevista l'actualitat municipal.



Maria Corbairan porta les àrees de Règim Intern i Organització i Administració, Seguretat Ciutadana, Urbanisme i infraestructures, Economia i Hisenda, Esports i Ensenyament de l'Ajuntament de Vila-sacra. Sílvia Bayona assumeix Serveis Socials, Transport i Atenció al Ciutadà.

Com porten aquest mandat marcat per la pandèmia?

MARIA CORBAIRAN (M.C.): És veritat que les regidories han d'estar repartides, però jo concebo l'equip de govern com un grup, perquè les coses s'han d'estudiar conjuntament. Nosaltres som un equip i, encara que tinguem les regidories repartides, s'han de resoldre aquí, per això som un equip de govern. Quan feia mig any que érem aquí, la pandèmia ens ho va trastocar molt. Nosaltres vam començar el juny del 2019, amb molt de desconeixement de la burocràcia que fa avançar el dia a dia d'un ajuntament. A poc a poc, en vas aprenent i et vas posant al dia. Quan feia mig any que havia començat el mandat, ens va aparèixer la pandèmia. Aquest és un poble en què hi ha gent molt gran. És un poble dormitori i té moltes incerteses. Per tant, vam haver de prioritzar l'atenció a les persones. Vam haver d'ajudar-los. Els regidors de l'equip de govern van col·laborar-hi.

SÍLVIA BAYONA (S.B.): Els fills no podien venir i nosaltres havíem de relacionar-nos amb aquestes persones grans mitjançant el telèfon, ja que ens trucaven quan tenien alguna necessitat. Nosaltres havíem d'escoltar i fer les compres per a la gent més necessitada.

M. C.: Abans, aquest era un poble de pagès, però, ara, de pagesos, no n'hi ha tants, com en temps passats, i vam haver de prioritzar els bars-restaurants. Quan vam veure que faltaven mascaretes, en vam fer una compra massiva i es va haver d'adaptar tot. Vam adaptar les festes a l'aire lliure, per exemple.

S'han replantejat la feina dirigida al municipi per ser més efectius?

M.C.: A Vila-sacra, estem parlant d'un poble petit. De pagesos, ja no n'hi han tants com abans i tenim tres restaurants. Els vam proposar el tema de les terrasses i de les escombraries, per ajudar-los. Les altres petites indústries que hi ha al poble no ens consta que hagin hagut de tancar, però hem fet una compra massiva de mascaretes per a tothom. L'any passat, vam celebrar la Fira de la Ceba i el Calçot in extremis. Vam adaptar les festes de l'estiu a l'aire lliure, cosa que no hem fet, ara, a la festa d'hivern. Hem pensat que centrarem tots els nostres esforços en l'organització de la festa major d'estiu, que esperem i desitgem amb il·lusió que la puguem celebrar tots plegats. Per compensar, hem fet un petit detall a cada casa, una bossa per guardar les mascaretes ben protegides. Hem intentat, en tot moment, que la gent del poble se sentís protegida.

Dit això, han canviat les prioritats de l'equip de govern?

M.C.: Nosaltres vam prioritzar que la brigada desinfectés cada dia els llocs on anaven més els veïns, com ara la farmàcia o el forn de pa. Sigui com sigui, nosaltres treballem per al benestar de les persones. A partir d'ara, volem arreglar l'entorn del Palau de l'Abat, perquè, així, es resoldrà un tema d'aparcaments, ja que volem resoldre un espai per poder-hi aparcar la gent del poble. Es resoldran els aparcaments i no hi haurà un desordre en el moment d'aparcar. A Vila-sacra, hi tenim moltes infraestructures, i la nostra prioritat és intentar organitzar aquest desordre de cotxes que hi ha a tot arreu. Cal recordar que un dels objectius del nostre programa electoral, l'any 2019, era pacificar el trànsit, perquè hi ha gent que va molt de pressa quan entra a Vila-sacra. Aquí no tenim policia local i n'hi ha que es pensen que tot és vàlid. Això ha de canviar.

El fet de ser un poble proper a Figueres els ha portat més gent cap aquí?

S.B.: Es veu més moviment, ara, sí. Cada vegada s'edifica més, actualment. També, podem dir que, viure en un poble és un petit luxe per a tothom.

Vostès, en política municipal, continuen la tradició femenina, a Vila-sacra...

M.C.: Segueix, sí, aquesta tradició, i també s'ha ampliat, ja que, ara, som dues dones, a l'equip de govern. Abans, tot eren homes i la Maria Carme Barceló era l'única dona que hi havia al grup del govern. De fet, quan vam fer la llista per a les darreres eleccions municipals, es va potenciar el fet que hi hagués més dones. Sense menysprear a ningú, creiem que les dones tenim una altra psicologia. Potser tenim més sensibilitat, en general, a l'hora de tractar amb els veïns.

El fet de no tenir una escola oberta, com anys enrere, afecta la vida quotidiana?

M.C.: És veritat que un poble amb escola té més vida. Els nens d'aquí, però, van a escola a Castelló d'Empúries i el nostre poble queda pobre, perquè els nens d'aquí se'n van amb els seus millors amics. Un dels nostres objectius era que la gent participés més en la vida del poble i amb l'escola, això, ho tens més garantit. Si els nens juguen, es coneixen més entre ells. Va ser una pena que es deixés perdre l'escola, anys enrere. Ja vam dir, al nostre programa electoral, però, que nosaltres no tornaríem a obrir l'escola, perquè hi ha una raó de pes econòmica. Si els alumnes de Vila-sacra van a col·legi a Castelló d'Empúries, tenen el transport escolar gratuït, i tots tenen menjador gratuït. Les nostres antigues escoles estaven obertes, perquè s'hi fan activitats per a la gent molt gran. Són activitats subvencionades de gimnàstica, ioga, zumba, anglès, pintura o reforç. Ara, però, estan tancades. Estem intentant de veure si ens donen alguna subvenció per arreglar aquest edifici i tornar-lo a obrir per als qui hi vulguin tornar a anar.

Al principi d'aquest mandat municipal, van parlar de posar càmeres als accessos del poble. Com van les coses en aquesta matèria?

El fet de no tenir guàrdia urbana fa que un sector de gent es pensi que tot és vàlid. Tenim entès que tots els pobles del voltant de la frontera tenen certs problemes. Vam arribar a aquesta conclusió de posar càmeres de vigilància per donar més tranquil·litat a les persones que viuen a Vila-sacra. Malauradament, quan s'acabi la pandèmia, això serà més important, encara. Vam demanar pressupost i ens vam posar en contacte amb l'Albert Ballesta, el delegat d'Interior de la Generalitat a Girona. Ens vam assabentar que hi havia una prova pilot per ajudar pobles que no tenien policia municipal. Això es gestionarà des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per poder controlar la gent que entra i surt d'aquest municipi.