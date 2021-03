Turisme de l'Escala crea una nova oferta per gaudir dels principals recursos

L'Àrea de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç de l'Escala posa a l'abast dels seus visitants i de la població local un seguit d'experiències que permeten descobrir l'Escala, al ritme de cadascú, en el vessant cultural, natural i gastronòmic. Complementa d'aquesta manera activitats programades periòdicament com són les rutes guiades

L'usuari trobarà aquestes experiències i com gaudir-les a la pàgina web de turisme del municipi, www.visitlescala.com. Es tracta d'una iniciativa que respon a les necessitats de la demanda de connectar amb els recursos naturals, patrimonials i gastronòmics del municipi aportant valor afegit i emocional a la seva visita. Es posa en funcionament per Setmana Santa, inicialment amb quatre experiències, que s'aniran ampliant.

L'experiència del contrast de paisatges és per gaudir de l'entorn de l'Escala, ja sigui per mar com per terra. La sortida del sol des de Punta Montgó, l'arribada de les barques de pesca al port, recórrer la història del petit Príncep a través dels elements del passeig de Riells o les barraques de pescadors de la Creu. L'essència escalenca està molt centrada en el producte gastronòmic estrella del municipi, les anxoves. Visitar el Museu de l'Anxova i de la Sal o l'Alfolí de la Sal, conèixer alguna de les fàbriques històriques que elaboren aquest producte, tastar les anxoves de l'Escala en algun dels bars i restaurants o, segons l'època de l'any, gaudir de la Festa de la Sal o la Festa de l'Anxova.

Amb gust de mar, el municipi ofereix nombroses activitats nàutiques. Es pot navegar a vela, fer una passejada amb pàdel surf o algun dels itineraris submarins.

La regidora de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Marta Rodeja, afirma que «aquest és un producte turístic a l'alça que ens ha de permetre anar creixent en nombre d'experiències, tot valorant les activitats tradicionals i estratègiques del municipi i tot apropant al públic final i de proximitat una manera de visitar, de descobrir i promocionar tota l'activitat».