Roses dona suport als restaurants amb una nova campanya de cuina

Roses ha inaugurat una campanya creada per la Taula de Gastronomia de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus que té l'objectiu d'oferir als vilatans i també als visitants plats, tapes i menús elaborats amb productes de cada estació de l'any. Ara toca, per tant, cuina de primavera. Els restaurants s'han preparat, per a l'ocasió, per fer creacions culinàries amb productes de temporada i exclusius. S'han sumat a aquesta nova iniciativa promocional, Cal Campaner, Can Cervera, El Caimán, El Cerdanya, Els Pescadors, Falconera, Gozos Mundanos, La Bodega, L'Àncora, Pizzeria da Brix, Rocfort, Rom i Santa Llúcia.

La cuina de primavera estarà activa a Roses fins al juny. I la varietat de productes d'aquesta època de l'any que es poden trobar a prop dels fogons d'aquests restaurants és força extensa: sardines, lluç, maduixes, sèpia, seitons, vaca de l'Empordà, conill, verdures, carxofes, gambes, escórpora, tonyina, verat, orada, alvocat, llimona, pollastre, porc, espinacs, calçots, anxoves, clavellada, sonsos, gambetes, espàrrecs, faves, taronja, llorer, favetes, fruits de primavera, pèsols i porros.

L'estratègia de promoció gastronòmica va lligada, sens dubte, al suport a un sector, el de la restauració, que aquest darrer any ha estat castigat per les estrictes mesures sanitàries. La Taula de Gastronomia de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus ha volgut, a través d'aquesta campanya, valora no només la cuina de proximitat, del territori, de qualitat, sinó la professionalitat dels restaurants del municipi. La campanya es planteja com un impuls a la recuperació del sector de l'hostaleria, però també com una iniciativa en què els principals beneficiats seran les persones que tinguin l'oportunitat de degustar aquesta cuina de temporada.