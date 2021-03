Es publica la primera guia turística gratuïta per a navegants de la Costa Brava

La publicació Cales i ports de la Costa Brava consta de 98 pàgines i ha estat editada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona juntament amb l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET) i Ports de la Generalitat.

La guia conté un capítol introductori dedicat a la Costa Brava com a destinació turística, amb diversos apartats d'interès per al visitant relatius a l'enogastronomia, la cultura, la salut i el benestar, les activitats nàutiques i de turisme actiu i els festivals de música. La publicació inclou un capítol específic dedicat a la navegació sostenible per tal de donar valor a la necessitat de protegir el medi marí. Aquest capítol, que recull informació sobre el fondeig responsable, les normes de convivència entre embarcacions i banyistes i altres bones pràctiques ambientals, conté un seguit d'icones que resumeixen visualment els objectius de l'Agenda 2030 que es comprometen a assolir els divuit clubs nàutics del litoral gironí en la seva aposta i compromís per la sostenibilitat.

A continuació es presenta la Costa Brava, de nord a sud, des dels ulls del navegant. Aquest recorregut de més de 200 quilòmetres del litoral gironí se segmenta en tres capítols:Cada secció conté informació detallada de les cales així com dels ports esportius. D'aquests darrers, s'inclou una completa fitxa tècnica acompanyada d'una fotografia de l'equipament, i també es fa una recomanació d'un atractiu de la zona que el visitant no es pot perdre.La guia s'il·lustra amb unade gran qualitat, majoritàriament de nova producció, fetes de mar cap a terra, que reprodueixen la visió del navegant i faciliten la identificació del lloc.

Finalment, s'hi destaquen específicament apartats dedicats a Salvador Dalí, els pobles medievals, els camins de ronda i el jaciment d'Empúries, i espais i atractius naturals com els parcs naturals de Cap de Creus, dels Aiguamolls de l'Empordà, i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i també la badia de Roses, les illes Formigues i els jardins botànics de Cap Roig, Santa Clotilde i Marimurtra.

Aquesta publicació no substitueix les cartes nàutiques i està disponible en cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès i alemany) i es pot consultar a l'enllaç següent: https://issuu.com/costabravapirineugirona/docs/cales_i_ports_costa_brava_cat

El projecte neix de la col·laboració entre el club de màrqueting Natura i Turisme Actiu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET) i Ports de la Generalitat. La guia s'afegeix a la col·lecció de publicacions gratuïtes que edita l'entitat amb caràcter divulgatiu i promocional.