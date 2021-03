L'Ajuntament de Figueres treu a licitació el Pla d'asfaltatge que va anunciar a l'estiu

L'Ajuntament de Figueres ha tret a licitació el Pla d'asfaltatge per a catorze carrers amb un cost de 264.051,24 euros. En total, es preveu una actuació en 2.360 metres quadrats que engloba els següents carrers: Met Miravitlles, Albert Cotó (de l'avinguda Salvador Dalí al carrer Santa Llogaia); Sant Llàtzer (de Méndez Núñez a Pompeu Fabra); Avinyonet; Mare de Déu de Montserrat (entre els carrers Oliva i Nou); Rambla nova, Josep Roca i Bros, plaça de l'Estació, Rubaudonadeu, Mar, part nord de la rotonda del carrer Fages de Climent, i la rotonda de la carretera de Llançà.

El projecte preveu una durada de l'execució de les obres d'unes quatre setmanes. Els treballs consistiran, pràcticament en tots els casos, a intervenir el fresat del paviment existent; la reparació de l'enfonsament; la repavimentació amb aplicació de reg d'emprimació, i subministrament, estesa i compactació de capa d'aglomerat asfàltic en calent.

El govern ja va anunciar aquest estiu que es duria a terme l'actuació d'asfaltatge en una quinzena de carrers. Ho defensa com unes actuacions «importants» per a tota la ciutat i «obres prioritàries que impacten en el dia a dia del veïnat de la ciutat» i que, a més, «beneficien molts barris de Figueres». La inversió que es fa ara de més de 260.000 euros surt de la partida del pressupost «Asfaltatge de voreres» que compta amb 300.080 euros.

El darrer Pla d'asfaltatge es va fer fa sis anys, amb l'anterior govern, i es va dur a terme a carrers com Capallera, Montgó o Pujada del Castell.

L'alcaldessa Agnès Lladó va afirmar a la darrera entrevista en línia amb els lectors d'aquest Setmanari que es preveu asfaltar «una trentena» de carrers durant aquest any i assegura que ja ha signat el decret que així ho autoritza. Davant el retret d'un lector de «la Covid no pot ser una excusa per tot», Lladó va remarcar que «la Covid no és excusa de res».

La Junta de Govern Local va aprovar definitivament aquest projecte en la sessió de l'1 d'octubre i ara surt la licitació. El termini per poder presentar propostes s'allargarà fins al 6 d'abril.