El parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà ha hagut de tancar l'aguait de la Massona, a l'itinerari 2. L'any passat, amb la tranquil·litat que va suposar el confinament per la Covid-19, el bernat pescaire (Ardea cinerea) es va reproduir per primer cop al parc. «Volem ajudar que enguany passi el mateix», afirmen des del parc natural dels Aiguamolls, que deixarà de tenir obert aquest aguait de la Massona per a les visites que rebi el parc al llarg de les pròximes setmanes.