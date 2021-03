La Policia de Roses engega una campanya informativa sobre l'ús de patinets elèctrics

La Policia Local de Roses inicia una campanya informativa per difondre la normativa aplicable a Roses en la circulació de vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics, segways,...), recollida per l'Ordenança Municipal de Circulació. Aspectes com la impossibilitat de circular per voreres, l'ús obligatori del casc, o l'edat mínima de 15 anys per fer ús d'aquests vehicles, són algunes de les normes que ja s'apliquen a la població.

El passat mes d'octubre el ple municipal de Roses va aprovar la modificació de l'Ordenança de Circulació per regular l'ús de patinets elèctrics, segways i resta de Vehicles de Mobilitat Persnal (VMP) a la població, amb l'objectiu de millorar la transitabilitat i la seguretat de tot tipus d'usuaris a la via pública.

Amb l'arribada del bon temps, amb el qual l'ús d'aquesta tipologia de vehicles s'incrementa, i pensant en la propera temporada d'estiu, l'Àrea de Seguretat Ciutadana de Roses engega una campanya informativa consistent en el repartiment de fulls informatius per part de les patrulles als usuaris de patinets, segways i similars. A més, s'ha contactat amb les empreses de lloguer d'aquests tipus de vehicles, per comptar amb la seva col·laboració a l'hora de traslladar aquesta informació entre els seus clients.

La campanya posa l'atenció en els aspectes més rellevants de l'ordenança, com ara la prohibició de circular per voreres o zones peatonals, l'ús obligatori de casc homologat, la necessitat de respectar les normes de circulació de la via per on es transita, l'edat mínima de 15 anys per circular amb aquesta tipologia de vehicles, o que no estan permesos la circulació de més d'una persona en un mateix vehicle de mobilitat personal, ni l'ús d'auriculars ni del telèfon mòbil.

El regidor de Seguretat Ciutadana de Roses, Joan Plana, remarca que "l'Ajuntament de Roses és un dels pocs ajuntaments que, davant l'absència d'una normativa general, va optar per assumir una regulació pròpia. Posteriorment, la DGT va aprovar finalment una normativa general que va exactament en la mateixa línia que l'ordenança municipal de Roses, fet que ens permet comptar amb una normativa perfectament actualitzada i recolzada per la legislació sectorial."

Una altra mesura que s'aplicarà properament al municipi, tant per la voluntat municipal de pacificar el trànsit com per les noves directrius de la DGT, que també van en aquesta mateixa direcció, és la rebaixa progressiva de la velocitat màxima permesa a 30 km/h a totes les vies urbanes de la població, fet que facilitarà també la circulació de VMP i bicicletes.