L'Ajuntament de Garrigàs està duent a terme la substitució de l'enllumenat exterior del Centre Cívic i de la pista poliesportiva per projectors de LEDs. És una actuació que s'emmarca en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i està cofinançat per la Diputació de Girona, amb l'objectiu d'obtenir un augment de l'estalvi energètic i de la vida útil de les làmpades i equips auxiliars.

Les noves làmpades més eficients consumeixen un 34% del consum actual, generant un estalvi de 0,93 tones de CO2.