Cadaqués millora l'accessibilitat de les escales Mai Adéu

Els operaris de la Brigada Municipal de Cadaqués han acabat les obres de construcció de la vorera que faltava entre la carretera de Port lligat i l'inici del GR en direcció a sa font del Mai Adéu. Segons ha informat l'Ajuntament de Cadaqués, era una actuació necessària donat que és un camí molt transitat per senderistes, no tenia connexió viària per als vianants i el convertia en un punt perillós.

El consistori també ha comunicat que s'ha aprofitat la intervenció per arreglar les escales, fer feines de jardineria i netejar part del camí.

El mateix projecte inclou la instal·lació d'il·luminació a l'inici del camí i a la vorera.