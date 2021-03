La reforma del carrer Mar de Borrassà avança a bon ritme

L'Ajuntament de Borrassà valora positivament el procés d'actuació que s'està duent a terme al carrer Mar, situat a la part sud del poble i que uneix la via principal del nucli, el carrer Baix, amb la carretera C-26. Actualment, aquesta via té un paviment amb un ferm irregular que volen sol·lucionar pavimentant tot el vial, que té una longitud total de 421,99 metres.

Fins a l'encreuament amb el carrer Llevant, es farà un paviment a un sol nivell amb la inclinació central per recollir les agües pluvials, amb voreres amb llambordes vermelloses als costats i la part de la calçada amb formigó de tons grisos, una reforma similar a la que es va fer al carrer Baix. Des d'aquest mateix punt, la intersecció del carrer Llevant, fins al final del vial, passada la creu del terme, la zona es pavimentarà amb aglomerat asfàltic. En aquest mateix punt, també s'hi instal·larà una zona d'esbarjo amb arbres, mobiliari urbà i un carril bici.

Arran de l'actuació i per donar-li més relleu la creu del terme es desplaçarà lleument cap a l'interior del camp, de propietat municipal, on funcionarà com a espai de descans pels visitants i veins del poble.

Les obres s'estàn duent a terme a càrrec de l'empresa Rubau Tarrés i el projecte compta amb un pressupost inicial de 402.353,06 €, que finalment va ser adjudicat per 319,870,68 €. L'obra també compta amb dues subvencions de la Generalitat per import global de 294.121€. Ambdues estan incloses en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), una en la línia per a inversions i l'altra en la convocatòria per acció territorial a municipis petits. La resta del cost serà finançat amb fons propis de l'Ajuntament de Borrassà.