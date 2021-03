Òmnium desplega pancartes gegants a Castelló i Figueres a favor de l'Amnistia

Òmnium Alt Empordà no defalleix cap de setmana rere cap de setmana en la campanya a favor d'una llei d'amnistia. Fa mesos, va iniciar una recollida de firmes per portar aquesta llei al Congrés de Diputats. El lema és: Amnistia, fem-nos lliures. Òmnium diu que necessita tot el suport de la ciutadania d'aquest país: "Fem que el clam per l'amnistia arribi a la cambra baixa del govern espanyol".

Aquest dissabte, 20 de març, l'acció de l'entitat s'ha fet a gran escala, amb el desplegament de pancartes gegants en dos espais emblemàtics de l'Alt Empordà: la plaça de l'Ajuntament de Figueres i la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.