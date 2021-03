El Paratge Natural de l'Albera confirma la presència del turó dins del seu àmbit

El Paratge Natural d'Interès Nacional (PNIN) de l'Albera ha confirmat la presència del turó europeu (Mustela putorius) dins del seu àmbit. Tot i que, es coneixien cites anteriors realitzades amb fototrampeig per part de naturalistes locals, darrerament l'espai natural ha donat un pas més per a conèixer la població exacta d'aquesta espècie en perill crític dins del seu àmbit territorial.

En concret, s'instal·laran càmeres a les zones on ja s'ha detectat anteriorment l'espècie i al llarg de l'any s'anirà ampliant la prospecció fins a poder determinar la seva distribució dins el PNIN.

L'acció s'emmarca dins del projecte TuroCat, coordinat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el Zoo de Barcelona i l'ONG Trenca, i que compta amb el finançament de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Entre les actuacions previstes al PNIN Albera, a banda del seguiment de la població, també es preveuen accions per millorar les condicions ecològiques del turó com són la recuperació del conill i el control d'espècies invasores. A més, s'alliberaran exemplars procedents del centre de la Península Ibèrica per a facilitar la recuperació del turó, així com afavorir la seva connectivitat entre les poques poblacions existents a Catalunya.

El turó europeu es troba en perill per tres causes principals: la devallada de conill (Oryctolagus cuniculus) degut a l'aparició de malalties, la presència d'una població de visó americà (Neovison vison) formada a partir d'escapaments de granges pelleteres, i la pèrdua d'hàbitat per la intensificació agrària, encara que aquest animal controla de manera natural les poblacions de rosegadors.

En els últims 40 anys, aquest petit mamífer ha desaparegut de més del 80% de la seva antiga àrea de distribució a Catalunya. Sobreviuen menys d'un centenar a la plana del Baix Ter (Baix Empordà) i, en poblacions molt petites o poc denses, en altres zones de l'Alt i Baix Empordà i Ripollès.