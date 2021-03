ERC arrenca el compromís del govern espanyol amb la millora de l'N-260 a Llançà

El govern espanyol s'ha compromès a tramitar amb la màxima celeritat possible els projectes constructius de millora de la N-260 al seu pas per Llançà i Ordis, després que ahir s'aprovés per unanimitat la moció presentada pel senador d'Esquerra Republicana per Girona, Jordi Martí Deulofeu.

La moció, que es va presentar el passat 5 de novembre de 2020 a la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, és un mandat parlamentari a l'executiu espanyol per tramitar amb la màxima celeritat els projectes constructius per a l'execució d'obres de millora a la N-260 al seu pas pels municipis de Llançà i Ordis.

"És urgent condicionar aquesta infraestructura viària, ja que actua com un eix vertebrador territorial, econòmic i social a la comarca i a la demarcació, i perquè garanteix el desenvolupament econòmic i social i la igualtat d'oportunitats", ha exposat Jordi Martí.

Les actuacions previstes són a la travessera de Llançà, entre els quilòmetres 15 i 18, i la construcció d'una rotonda a la intersecció de la carretera C-26 amb la N-260, a Ordis, just a la confluència amb els municipis d'Avinyonet de Puigventós, Navata, Taravaus i Vilanant.

"L'actuació a Ordis, com també la de Llançà, és alhora un tema de seguretat viària. I específicament a Ordis hi pren especial rellevància perquè hi ha un doble canvi de rasant i sense il·luminació amb el perill que això suposa per als usuaris d'aquesta carretera", ha afirmat el senador per Girona.

Jordi Martí ha recordat també que aquestes actuacions són un "greuge històric" per la demarcació de Girona, ja que el Ministeri de Foment ja va licitar i adjudicar les de Llançà el 2008, malgrat que mai es va acabar executant.

"Seguirem treballant i lluitant per aconseguir revertir l'infrafinançament que pateixen les comarques de Girona en infraestructures i en tots aquells àmbits on puguem millorar la qualitat de vida i el benestar de tota la ciutadania", ha conclòs.