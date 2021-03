El Consell Comarcal engega una campanya de suport a les cases de colònies

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha engegat una campanya de suport a les cases de colònies de la comarca. Les restriccions per controlar la pandèmia de la Covid-19 han obligat els propietaris a adaptar les instal·lacions per minimitzar el possible risc de contagi aplicant protocols de seguretat; malgrat tot, veuen com s'anul·len algunes de les reserves.

Les cases de colònies van tancar amb l'inici del confinament i van poder obrir el juny de 2020 de manera incipient en un context de molta incertesa. Com d'altres sectors han adaptat els aforaments dels espais, han posat punts de rentat de mans i ventilen periòdicament les instal·lacions. En el cas de les estades d'escoles conserven els grups bombolla i segueixen tots els protocols de seguretat aprovats pel Procicat en les diferents activitats de lleure que es realitzen. El sector explica que només «cal la necessària confiança dels centres i les famílies de què les colònies són possibles amb seguretat, igual que van ser a l'estiu».

La campanya consta de quatre dissenys que es publicaran tant en premsa escrita com a les xarxes socials de l'ens comarcal. Sota l'etiqueta #lleuresegur es presenten diversos missatges com «experimenta anant de colònies», «aprèn anant de colònies», «juga anant de colònies» i «descobreix anant de colònies» amb l'objectiu de destacar tot el que aporta el lleure educatiu a infants i joves.

El sector manifesta que la situació econòmica d'aquestes instal·lacions és molt preocupant donat fa un any que no treballen o ho fan de manera poc constant. De fet, les tres organitzacions patronals que representen la pràctica totalitat del sector a Catalunya van xifrar les pèrdues, a finals de 2020, en més de 50 milions d'euros. També cal esmentar la pèrdua de talent humà: monitors i altres treballadors per la greu situació del sector.