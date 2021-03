Castelló es mou al ritme del comerç local

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha presentat aquest divendres la campanya de comerç "Mou Castelló Empuriabrava", amb objectiu de donar a conèixer l'ampli teixit comercial del municipi i fomentar la compra al comerç local. Després d'un any tan complicat a causa de la pandèmia, és hora de reactivar el sector comercial amb una campanya alegre i amb ritme que ajudi a posar en valor els avantatges del comerç de proximitat. Fent partícips els comerciants de Castelló i Empuriabrava s'ha buscat la cohesió del sector alhora que s'ha aconseguit una imatge de proximitat, de confiança. És una campanya molt visual que posa en primer terme les persones i els seus negocis creant vincle entre clients i comerciants.

Ells mateixos comerciants són els protagonistes també del vídeo promocional que, a través d'una coreografia de percussió corporal, mostren el seu ofici però sobretot, mostren les ganes de canviar el ritme dels últims temps, ganes de millorar el nostre comerç i comptar amb la complicitat dels ciutadans i ciutadanes del municipi. Un vídeo simpàtic i desenfadat que presenta els múltiples avantatges de la compra de proximitat a ritme de la música del tema "I Just Wanna Be With You" del compositor també castelloní Marc Timón composta expressament per a la celebració dels 50 anys d'Empuriabrava. L'estrena del vídeo serà el dia 26 de març a través de les xarxes socials i donarà el tret de sortida a la campanya que s'allargarà durant 6 setmanes.