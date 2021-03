Les entitats contràries al parc eòlic marí de l'Alt Empordà denuncien l'opacitat del projecte

La plataforma que s'ha batejat amb el nom "Stop al macroparc eòlic marí" ha celebrat aquesta setmana una nova reunió online per posar fil a l'agulla en l'elaboració d'una proposta de model energètic de futur sostenible i autosuficent per a l'Alt Empordà. Una proposta en la que, segons es va assenyalar, "no hi tenen cabuda projectes faraònics com el del macro parc eòlic marí que es vol fer al Golf de Roses, realitzats per grans multinacionals que controlen el mercat de l'energia i exploten el territori sense tenir en compte els seus valors mediambientals, paisatgístics, socials i econòmics. El fet que l'energia produïda sigui verda no vol dir que el projecte sigui en cap cas sostenible com ho evidencien les grans afectacions que es preveuen a curt i llarg termini. Més quan ja s'està caminant cap un model alternatiu de democratització de l'energia".

Durant la trobada, a la qual hi van assistir una trentena de persones en representació de les diferents entitats que donen suport a la plataforma, es va denunciar "l'opacitat" del projecte. Mantenen que "en les reunions que els promotors del macro parc eòlic marí estan duen a terme amb els sectors afectats en cap moment han mostrat el document tècnic del projecte -i tampoc faciliten cap enllaç on es pugui trobar aquesta documentació-, sinó un simple power point amb les imatges i dades que més els convenen". També afirmen que "els promotors estan enganyant als ciutadans quan diuen que el parc eòlic marí és una oportunitat per al territori, que és part de la solució en la implantació de renovables a la demarcació i quan parlen dels avantatges econòmics que comportarà la infraestructura". Per aquest motiu, a la reunió es van acordar dur a terme un seguit d'accions per sensibilitzar als ciutadans del que es pretén fer enfront un dels litorals més protegits del territori, envoltat d'espais naturals i protegits, i que suposaria un impacte visual, mediambiental, social i econòmic sense precedents. En aquest sentit, s'obrirà un web on s'aniran recollint totes les informacions rellevants sobre el projecte, suports i dades d'interès; i s'està treballant en l'elaboració de material visual per mostrar l'impacte que tindria el projecte. A més, es va acordar començar a treballar en les al.legacions que es presentaran un cop el projecte estigui a exposició pública, i iniciar una campanya de recollida de firmes a través de la plataforma Change.org.



La plataforma segueix sumant suports

La plataforma, que vol aglutinar el màxim de col.lectius possibles contraris al projecte, segueix creixent i una vintena d'entitats i professionals liberals de diferents àmbits de l'Empordà i partits polítics, ja han manifestat que hi donen suport. A banda de l'entitat impulsora, l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, es compta amb el suport de la Confraria de Pescadors de Roses, l'Associació d'hostaleria de l'Alt Empordà, el Parc Natural del Cap de Creus, l'Associació d'empresaris nàutics d'Empuriabrava, l'Associació de Càmpings de Girona, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona, Empordà Turisme, el Club Nàutic de l'Estartit, l'Estació Nàutica de l'Estartit, la Unió d'Empresaris d'hostaleria i turisme Costa Brava Centre, el Club Nàutic de l'Escala, el GEN Roses, la Federació Catalana de Vela; i professionals liberals com els arquitectes Mar Pèlach i Dani Abad, la biòloga i paisagista Anna Zahonero, i l'educador ambiental Josep Espigulé. També hi dona suport Junts Roses.

La plataforma ha expresssat la seva preocupació no només per l'impacte que tindrien els molins al mar sinó també per l'impacte al territori que pot suposar la connexió de la línia des del mar fins al centre de distribució. Manté que abans de comprometre el territori amb projectes tan agressius cal estudiar a fons alternatives de producció energètica que siguin viables i sostenibles i que no posin en perill l'economia de la zona i els valors paisagístics i mediambientals que són molt importants per al territori i que ha costat tant protegir.